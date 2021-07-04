الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح البرنامج التدريبي عن الضريبة العقارية الجديدة بجامعة أسيوط

ندوة جامعة أسيوط
ندوة جامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط علي حرص إدارة الجامعة على عقد عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بصفة متواصلة فى كافة المجالات الإدارية والمالية والحقوقية والمهنية والتى من شأنها جمعياً أن تعمل على تحسين كفاءة الكادر الإداري وصقل مهاراته وتطوير أدائه فى مختلف التخصصات.

وذلك تقديراً لقيمة العامل البشرى والذي يُعد أحد نقاط القوة ومحاور التميز بالجامعة التي تتمتع بكادر إداري ضخم يتجاوز 27 ألف موظف فى مختلف قطاعاتها وكلياتها، والذي انعكس تميزه فى حصول الجهاز الإداري بالجامعة على شهادة الأيزو 9001 طبقاً لإصدار 2015 وتجديدها حتى 2022م.

جاء ذلك خلال افتتاحه البرنامج التدريبي عن الضريبة العقارية الجديدة والذي ينظمه مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية بكلية التجارة جامعة أسيوط بالتعاون مع مصلحة الضرايب العقارية المصرية.

وذلك بحضور الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة بجامعه اسيوط و رئيس مجلس إدارة مركز الخدمة العامة، والدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع و تنميه البيئة,  والدكتور أحمد شهير مدير المركز ومستشار الجامعة للشئون المالية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة, وبمشاركة 250 متدرب من العاملين بالجامعة و طلاب الدراسات العليا وموظفي مصلحة الضرائب العقارية بأسيوط.

وخلال الافتتاح أشاد الدكتور عبد السلام نوير بالعمل الرائد الذي يقوم به مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الادارية من إقامة الدورات التدريبية والتثقيفية في مجال الاستشارات التجارية والضريبية لكافة العاملين بالقطاع الإداري للدولة خاصةً بقطاع المالية والضرائب، وحرص المركز على توفير كافة الإمكانات العلمية والخدمية لتطوير هذا القطاع الهام من أجل تحقيق مهام عمله على الوجه الأكمل مع الحرص على التيسير على المواطنين من ممولي الضرائب.

وصرح الدكتور علاء عبد الحفيظ أن البرنامج التدريبي يمتد لخمسة أيام من 4 وحتى 8 من يوليو الجاري ويتضمن عدد من المحاضرات عن أنواع الضرائب العقارية في مصر والقوانين المنظمة لها، وحصر العقارات المبنية الضريبة عليها، وكيفية تقدير الضريبة على العقارات المبنية، وإجراءات الطعن على الضريبة على العقارات المبنية، ومشكلات التطبيق.

وأضاف الدكتور أحمد شهير أن محاضرات البرنامج تشارك فيها كوكبة من قيادات مصلحة الضرائب المصرية وهم الأستاذ ناجي السرجاني مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية، والأستاذ أنور فرج المدير العام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ رأفت حسين وكيل وزارة ورئيس مأمورية الضرائب العقارية بأسيوط.

ندوة جامعة أسيوط
ندوة جامعة أسيوط
ندوة جامعة أسيوط
ندوة جامعة أسيوط
ندوة جامعة أسيوط
ندوة جامعة أسيوط
ندوة جامعة أسيوط
ندوة جامعة أسيوط
اسيوط الضرائب مجتمع جامعة مصلحة الضرائب جامعة أسيوط كلية التجارة الدكتور طارق الجمال شهادة الأيزو رئيس جامعة أسيوط خدمة المجتمع

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