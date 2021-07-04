الأحد 04 يوليو 2021
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مصر

وزيرة التضامن تفتتح مقر مؤسسة «يلا كفالة» بالمعادي

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مقر مؤسسة "يلا كفالة" بالمعادي، التي تستهدف تشجيع المجتمع المصري على كفالة الأطفال في المنزل من خلال آليات وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الأسر الكافلة وتوفير حياة كريمة ومستقرة للأطفال داخل الرعاية الاسرية كبديل أفضل من الرعاية المؤسسية.

وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مقر المؤسسة وتعرفت على الخدمات التي تقدمها لتسهيل إجراءات الكفالة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور المؤسسة في تسهيل آليات كفالة الأطفال ودعم الأسر البديلة الكافلة، مضيفة أن عدد الطلبات المقدمة للوزارة من الأسر الكافلة تخطت ٢٥٠٠ طلب منذ شهر يونيو ٢٠٢٠ وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل جهودا متواصلة لتوفير أقصى قدر من الرعاية للأطفال في الأسر الكافلة، اتساقا مع سياسة الدولة لحقوق الإنسان، وتعهدت بتسهيل كافة الإجراءات لمؤسسة "يلا كفالة" وكافة المؤسسات التي تستهدف تسهيل آليات الكفالة للأسر الكافلة.

وأوضحت أن الدولة بكافة مؤسساتها وسياساتها تنصب على حماية هؤلاء الأطفال، مشيرة الى أن الوزارة معنية بتوفير الرعاية الكاملة للأطفال سواء صحيا أو نفسيا أو اجتماعيا.

وقالت إن الوزارة قدمت تسهيلات هذا العام للأسر البديلة الكافلة، مشددة على أن الوزارة تدقق في حالة الأسر المتقدمة بالطلبات حتى تضمن حياة آمنة للأطفال.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكر حتى يتسنى لهم تنشأتهم تنشئة سليمة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتور رشا مكي المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "يلا كفالة" الخدمات التي تقدمها المؤسسة للأسر الكافلة والبديلة، مضيفة أنها تقدم محتوى تدريبي للأسر الكافلة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لتعريفهم بطريقة التعامل مع الأطفال المكفولين.

حقوق الانسان وزيرة التضامن حياة كريمه كفالة الأطفال وزيرة التضامن الاجتماعي

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