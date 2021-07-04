براد بيت يشارك في تجسيد السيرة الذاتية لـ مارلين مونرو

يعود النجم العالمي براد بيت للمنافسة السينمائية بعد غياب سنوات، حيث توقفت الجهات الإنتاجية عن تنفيذ العديد من الأعمال، كما تم إغلاق العديد من المسارح ودور العرض وصالات السينما بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

ووفقُا لموقع "ستارز" فمن المقرر أن يشارك نجم هوليود "براد بيت في فيلم" مارلين مونرو بلوند أوBlonde" الذي يستند إلى كتاب جويس كارول أوتس الذي يحمل نفس الاسم، ويقوم بإخراج الفيلم أندرو دومينيك ويشارك في بطولته جوليان نيكولسون وجاريت ديلاهانت وأدريان برودي وبوبي كانافال.

ويتناول فيلم مارلين مونورو بولوند أو Blonde" السيرة الذاتية لواحدة من أجمل نساء هوليود مارلين مونرو، البداية تحت اسم نورما جين، مرورًا بالعديد من المواقف التي صنعت منها أيقونة في الجمال والفن ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.