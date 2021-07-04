الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

62 لجنة بامتحانات الصف الثالث الثانوي العام بالفيوم

الدكتور أكرم حسن
الدكتور أكرم حسن

في إطار إنهاء كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2020م والمقرر انطلاقها السبت 10 يوليو 2021، انتهت مديرية التربية والتعليم بالفيوم من جميع التجهيزات اللازمة للجان والاستراحات، بتوجيهات ومتابعة وإشراف الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، مشيرًا إلى عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا مع الطلاب وكذلك المعلمين خلال أداء الامتحانات.  

وأكد وكيل الوزارة على أنه تم إعداد وتجهيز وتعقيم وتطهير ونظافة جميع لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي العام على مستوى المحافظة وبلغ عددها 62 لجنة، مشيراً إلى أنه سيتم تعقيم جميع اللجان قبل بدء الامتحانات وبصفة يومية.

كما تم تجهيز  الاستراحات الخاصة بالمعلمين والمراقبين، وبلغ عددها 21 استراحة على مستوى المحافظة وبجميع الإدارات التعليمية بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم من حيث (الأسرة – البوتاجازات - المراوح – الثلاجات - المبردات) لتوفير الإقامة اللائقة بمكانة المعلم.

وأكد دكتور أكرم حسن، على مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصًا على راحة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مضيفا أنه تتم المتابعة اليومية لأعمال التطهير والتعقيم لجميع اللجان والاستراحات على مستوى محافظة الفيوم ، لضمان حسن الاستقبال والضيافة وحفاظًا على أمن وسلامة الجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات الآمنة.

كما أشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والتأمين الصحي ومديرية الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من لجان الامتحانات، والتواصل مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية لإزالة القمامة من جانب أسوار المدارس ومقار الاستراحات بالمدارس.

وصرح وكيل الوزارة بأن عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين للامتحانات بلغ 16 الف و168طالب وطالبة  أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة ، وعدد الطلاب بكل لجنة 14 طالب فقط ، للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

سويسرا لجنة بامتحانات الصف الثالث الثانوي بالفيوم

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