الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تطلق حلقة جديدة من حملة «كلمة الله»

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة “كلمة اليوم”.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن العلاقة مع الله.

وقالت الكنيسة في الحلقة: "لا يَليقُ بِنا أنْ نُهمِلَ كلامَ الله لنَهتَمَ بأُمورِ المَعيشَةِ. (أعمال6 /2)".

واستقبل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الكاتب الصحفي روبير الفارس، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تخلل اللقاء إهداء الكاتب روبير نسخة من كتابه "المجلات القبطية دراسة تاريخيّة ومختارات"، الصادر مؤخرًا عن دار روافد، وقد بارك غبطة البطريرك الكاتب، وأشاد باهتمام الكاتب بإبراز تاريخ المجلات الكاثوليكية، وتسليط الضوء علي ما قدمته من تاريخ طويل من الثقافة والفكر المسيحي.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن من جانبه، قدم روبير الشكر لغبطة البطريرك واستقباله، وأثنى علي التعاون الذي وجده من الأب إسطفانوس دانيال، راعي كنيسة مار مرقس للأقباط الكاثوليك بالجلاوية، بإيبارشية سوهاج، وما قدمه من وثائق استفاد منها في كتابه المجلات القبطية، كما يقدم الكتاب تاريخًا للمجلات الكاثوليكية، والأرثوذكسيّة، والإنجيلية، ومختارات منها.

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وتحتفل الكنائس المصرية حاليا بفترة صوم الاباء رسل السيد المسيح التي تستغرق في 2021، 21 يوما متصلة لتنتهي يوم 12 من شهر يوليو الجاري، وصوم الرسل من ضمن اصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي يسمح بتناول الاسماك خلالها

حملة كلمة اليوم الحلقة الأحدث من حملة كلمة اليوم الكاتب الصحفى روبير الفارس المجلات القبطية دراسة تاريخي ة ومختارات الأنبا إبراهيم اسحق

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