الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيقاف عقوبة رامي صبري في قضية «التهرب الضريبي»

رامي صبري
رامي صبري

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن، بإيقاف تنفيذ عقوبة بتغريم الفنان رامى صبرى، غرامة قدرها ٣٦٥ ألف جنيه، لتهربه من الضرائب.

وجاء الحكم بإيقاف العقوبة لسداد "صبري" المبالغ المستحقة، وتقديم محاميه شهادة من مصلحة الضرائب موضح فيها ما تم سداده على هذه القضية، حكمت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بتاريخ 20 مايو من عام 2020، حضورى بتوكيل بتغريم الفنان رامى صبرى 336 ألفا و566 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفا و566 جنيه للضرائب العامة.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامى صبرى من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيه، عن أعماله في الغناء والأغانى المختلفة بالحفلات.

وحدد قانون الضريبة على القيمة المضافة عقوبة التهرب الضريبى ، حيث نصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند احالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

وفي حالة التصالح يدفع الضريبة والضريبة الإضافية، ويتم تعويضه بما يعادل نصف الضريبة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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