555 وفاة وأكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا

ِسجلت السلطات الإندونيسية 27 ألفا و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت بيانات فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في إندونيسيا، وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست"، اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليونين و284 ألفا و84 إصابة.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي ارتفع إلى 60 ألفا و582 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 555 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إصابات كورونا حول العالم

فيما وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 183 مليونا و416 ألفا و279 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و969 ألفا و764 حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 176 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

