استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في بورصة بغداد، اليوم، مسجلاً 147.150 دينارًا لكل 100 دولار، متوافقًا مع سعر الصرف المسجل أمس.

وكان البنك المركزي العراقي قد حدد سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد بـ 1450 دينارًا.

وفي وقت سابق .. بلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ يراهن المتعاملون على أن بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة قد تدفع العملة للارتفاع أكثر.

ومؤشر الدولار على مسار تحقيق مكسب أسبوعي آخر بنحو واحد %. والارتفاع هو الرابع في خمسة أسابيع. وربح المؤشر 0.1 % خلال الجلسة وبلغ 92.699.

وتعززت العملة الأمريكية بوجه عام منذ فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق الشهر الماضي بالتلميح لأنه قد يشدد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع لكبح التضخم.

وقال محللو العملات لدى إم.يو.إف.جي في مذكرة «أسواق الصرف الأجنبي أصبحت بالتأكيد أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة».

وبلغ الدولار مستوى مرتفعا جديدا لثلاثة أشهر مقابل اليورو قبل التقرير، وزاد 0.2 % خلال الجلسة إلى 1.18235 دولار. واستقرت العملة بصفة عامة مقابل الين والجنيه الإسترليني.

وفي سياق آخر، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 301ر0 دينار، وارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 357. دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقر عند مستوى 416. دينار وارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 326ر0 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.