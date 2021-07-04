الكنائس الغربية في مصر تحيي ذكرى 4 من قديسين الكاثوليكية

تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الأحد الرابع عشر من زمن السنة، وتذكار إختياريّ للقدّيسة أليصابات، ملكة البرتغال، وهي ولدت عام 1271 من سلالة ملوك أراغونا.

تزوجت من ملك البرتغال وهي بعد فتاة صغيرة. فولدت ابنين. وتحملت الصعوبات والشدائد بالصلاة وبأعمال المحبة، لما توفي زوجها وزعت أموالها على الفقراء، وارتدت الثوب الرهباني في الرهبنة الثالثة لمار فرنسيس.

توفيت عام 1336 وهي تسعى لتوقيع معاهدة سلام بين ابنها ونسيبها.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بحلول الأحد الثاني من شهر أبيب، وتذكار نياحة الأنبا جبرائيل السابع البابا الـ95، وتذكار شهادة القدّيس تادرُس أسقف الخمس مدن.

الكنيسة الكلدانية

من جانبها، تحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الأحد السابع مِن موسم الرسل.

كنيسة الروم الملكيين

ويرأس الأنبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول الأحد السادس بعد العنصرة، و تذكار الكبير في القدّيسين أندراوس الأورشليمي رئيس أساقفة غرتينه في كريت، وهو ولد في دمشق حول 660.

ودخل في مصف اكليروس كنيسة أورشليم. ثم أرسل إلى القسطنطينيّة حول سنة 685 وحضر المجمع المسكوني السادس المنعقد ضد القائلين بالمشيئة الواحدة في المسيح.

عاش في العاصمة زمناً في الديورة، ثم عيّن لإدارة الميتم والمأوى فيها. انتخب رئيس أساقفة غرتينه في جزيرة كريت. وحضر مجمع القصر سنة 692.

وقد خلّف مؤلفات كثيرة، معظمها أناشيد طقسيّة، أشهرها القانون الكبير أو قانون التوبة، الذي يترنم به يوم الخميس من الأسبوع الخامس من الصوم.

ناضل في جرأة عن الايمانالقويم في عهد لاون الايصوري محطم الأيقونات المقدسة، وانتقل إلى الله في جزيرة ميليتيني سنة 740.

الكنيسة المارونية

وتحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الأحد السابع من زمن العنصرة، وذكرى إرسال التلاميذ الاثنين والسبعين، إضافة إلى ذكرى مار أندراوس المرنّم أسقف كريت والمعترف وهو وُلِدَ في دمَشق سَنة 660 واقتَبَل الدَرجات الكَهْنوتِيّة في أوراشَليم. تَولّى إدارَة الأموال المُخصّصَة لليَتامى في القُسطَنطينية وحَضَر المَجمَع المَسكوني السادس هُناك سَنة 681، وعُيِّنَ فيما بَعد رَئيس أساقِفَة كْريت. لَه مُؤلفات كَثيرة وأناشيد طَقسية. ورحل في سَنة 740.

الكنيسة السريانية

وتحتفل الكنيسة السريانية الكاثوليكية بمصر، برئاسة مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بحلول الأحد السادس بعد العنصرة.