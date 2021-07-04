الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهجرة»: نتواصل مع قبرص لإعادة جثامين المصريين المتوفين بحرائق الغابات

وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

أكدت مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتواصل مع الجانب القبرصي والسفارة المصرية هناك من أجل التنسيق لعودة جثامين المصريين الذين لاقوا حتفهم في حرائق الغابات بقبرص.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن غرفة عمليات الوزارة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المصرية المقيمة في قبرص خاصة عقب تردد أنباء حول العثور على 4 قتلى مصريين  بحريق كبير داخل الغابات والذي استمر على مدار يومين .

وكان الاتحاد الأوروبي أرسل مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا، وأرسلت اليونان وإسرائيل طائرات إطفاء للمساعدة في هذا الجهد بعد أن ناشدت قبرص المساعدة الدولية وتفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي.

وتسبب الحريق الذي أشعلته الرياح العاتية  في أضرارا بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.

المصريين الاتحاد الأوروبي قبرص حرائق الهجرة وزارة الهجرة الجالية المصرية حرائق الغابات السفارة المصرية المصريين بالخارج وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

مصادر: التوصل لاتفاق مبدأي بين قناة السويس وشركة «السفينة الجانحة»

تطورات جديدة فى قضية ورثة نور الشريف ضد «لابوار»

«الخارجية» تعلن مصرع 4 مصريين بـ«حرائق قبرص»

وزير الاتصالات يُعلن إطلاق منصة خاصة بـ«الذكاء الاصطناعى»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا نريد المساس بسكان غزة لكن سنرد بقوة على أي عنف

إسرائيل ترسل طائرتين لإطفاء حرائق قبرص

انتخاب صالح العارورى رئيسًا لحماس بالضفة الغربية