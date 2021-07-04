«الهجرة»: نتواصل مع قبرص لإعادة جثامين المصريين المتوفين بحرائق الغابات

أكدت مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الوزارة تتواصل مع الجانب القبرصي والسفارة المصرية هناك من أجل التنسيق لعودة جثامين المصريين الذين لاقوا حتفهم في حرائق الغابات بقبرص.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن غرفة عمليات الوزارة تتابع عن كثب أوضاع الجالية المصرية المقيمة في قبرص خاصة عقب تردد أنباء حول العثور على 4 قتلى مصريين بحريق كبير داخل الغابات والذي استمر على مدار يومين .

وكان الاتحاد الأوروبي أرسل مساعدة جوية لمعاونة قبرص على احتواء حريق غابات ضخم شمالي مدينتي ليماسول ولارنكا، وأرسلت اليونان وإسرائيل طائرات إطفاء للمساعدة في هذا الجهد بعد أن ناشدت قبرص المساعدة الدولية وتفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي.

وتسبب الحريق الذي أشعلته الرياح العاتية في أضرارا بما يقل عن ست بلدات في سفوح سلسلة جبال ترودوس وهي منطقة تغطيها غابات الصنوبر وشجيرات كثيفة الخضرة.