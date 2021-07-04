الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عودة «الأرملة السوداء».. عرض فيلم Black Widow بالسينمات المصرية الأربعاء

فيلم الأرملة السوداء
فيلم الأرملة السوداء

تستعد السينيمات ودور العرض المصرية، لعودة أفلام عودة “الأرملة السوداء” من جديد من خلال فيلم Black Widow  بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، الذي يعرض بالسينيمات المصرية بداية من الأربعاء القادم لينافس بدور العرض قبل موسم أفلام عيد الأضحى القوي للغاية هذا العام والذي يتواجد فيه عدد كبير من النجوم.

تفاصيل فيلم Black Widow

الفيلم الجديد “Black Widow” الذي تعود به النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، وتدور الأحداث في الفيلم الجديد خلال فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء في مهمة جديدة بروسيا.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد عدد كبير من النجوم على رأسهم،  النجمة العالمية سكارليت جوهانسون  وفلورنس بوج وديفيد هاربر وريتشل وايز  ووت فاجبينلي  وراي وينستون وفيلم Black Widow من تأليف  ديفيد هايتر ومن إخراج  كيت شورتلاند، وكان مقرر أن يطلق الفيلم خلال الفترة الماضية ولكن وباء كورونا أجل خطة شركات الإنتاج العالمية الكبرى وتقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري.

وتعد هذه هي المرة السابعة في الفيلم الجديد التي ستلعب فيها النجمة العالمية سكارليت جوهانسون دور “الأرملة السوداء أو ناتاشا رومانوف” بعد سلسلة من الأعمال خلال السنوات الماضية حققت فيها نجاحات كبيرة.

وتحقق السينما الأجنبية في مصر حاليا إيرادات عالية وكان آخرها فيلم «Fast and Furious 9» الذي حقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر المصري وتصدر قائمة الأفلام الأجنبية الطويلة التي تتواجد في مصر ووصلت إلى ما يقرب من 30 فيلما، محققا أعلى إيرادات أسبوعية بين الأفلام الأجنبية المتواجدة ووصلت إيراداته الكلية لما يقرب من 15 مليون جنيها في مصر، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان العالمي فين ديزل حيث يعد الفيلم من الأعمال الضخمة خلال الفترة الحالية ويقدم فين ديزل الفيلم بمشاركة كلا من تشارليز ثيرون ولوكاس بلاك وميشيل رودريجيز وسونج كانج وهيلين ميرين والفيلم من تأليف  دانيال كيسي ومن إخراج جاستين لين.

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