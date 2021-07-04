96 طبيبا فرنسيا يوقعون على وثيقة تطالب بتطعيم إجباري ضد كورونا

للعاملين بالصحة

وقع 96 طبيبا فرنسيا على وثيقة مشتركة تطالب بتطعيم إجباري ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لكافة العاملين في مجال الصحة بفرنسا، في الوقت الذي تعد فيه الحكومة الفرنسية مشروع قانون لجعل التطعيم ضد الجائحة إلزاميا لمقدمي الرعاية الصحية.

وقال الأطباء في الوثيقة ـ وفقا لما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية اليوم الأحد- إنه من الواجب الأخلاقي حماية الأشخاص ولكن يجب أيضا تطعيم جميع مقدمي الرعاية الصحية بشكل إجباري.

وذكرت القناة أن الموقعين على هذه الوثيقة يطالبون الحكومة الفرنسية بأن تجعل التطعيم إجباريا على أي شخص في مؤسسة أو هيئة عامة أو خاصة تعمل في مجال الوقاية أو الرعاية أو لإيواء كبار السن.

وكان المستشار العلمي للحكومة الفرنسية البروفيسور "جان فرانسوا ديلفريسي" قد قال /الأربعاء/ الماضي إنه من المرجح أن تشهد فرنسا موجة رابعة من فيروس كورونا بسبب عودة ظهور الحالات الناجمة عن السلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند والتي قد تضرب فرنسا بحلول شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

إصابات كورونا حول العالم

فيما وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 183 مليونا و416 ألفا و279 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و969 ألفا و764 حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و 176 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.