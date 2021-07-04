الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية» تعلن مصرع 4 مصريين بـ«حرائق قبرص»

حرائق قبرص
حرائق قبرص

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بياناً بشأن الحرائق التي اندلعت في بعض القرى القبرصية، أمس السبت. 

وقالت الوزارة في البيان: «اتصالاً باندلاع حرائق هائلة في بعض القرى القبرصية، أمس 3 يوليو الجاري، والتي ما زالت بعضها مندلعة حتى الآن، علمت السفارة المصرية في نيقوسيا من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين، كانوا يعملون في قبرص، نتيجة تلك الحرائق».

وكانت السفارة قد قامت فور تلقيها تلك المعلومات بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة. 

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وتقدّمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، وتدعو المولى، عزّ وجَل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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