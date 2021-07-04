الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأمير عبد العزيز بن تركي يصل مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة
مطار القاهرة

وصل مطار  القاهرة الدولي قبل قليل، الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم، قادما على رأس وفد من الرياض، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يتابع خلالها نهائي بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة والتى تقام على استاد القاهرة بعد غد الثلاثاء بين منتخبي السعودية والجزائر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إنه تم إنهاء وصول رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة. 

 يشار إلى أن فعاليات الدورة الخامسة من كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة والتى ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وبدأت فى مصر من 20 يونيو الماضي وحتى 6 يوليو الحالي بمشاركة 16 منتخبا.

 

شروط السفر إلى مصر

 

تلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

عودة الطيران بين المدن الليبية والقاهرة

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن توجيه وزير الطيران المدني بالسماح الفوري باستقبال رحلات الطيران القادمة من المدن الليبية إلى مطار القاهرة الدولي، والاتفاق على وضع الضوابط الخاصة بهذا الملف.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات موسعة تم عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، وترأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

يأتي ذلك في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني المصري للتوسع في ربط القاهرة بالعديد من النقاط المحورية

الأمير عبد العزيز تركي يصل مطار القاهرة الدولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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