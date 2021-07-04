الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بروتوكول تعاون بين مديرية الأوقاف وتعليم الكبار في السويس لمحو الأمية

برتوكول أوقاف السويس
برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار

استقبل الشيخ ماجد راضي ، وكيل وزارة الأوقاف الاستاذة السيدة رفاعي حسن مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، لتفعيل البروتوكول بين الأوقاف وتعليم الكبار للمساهمة في محو الأمية.

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه في إطار بروتوكول التعاون مع الأستاذة السيدة رفاعي حسن مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالسويس، ويجب تفعيل هذا البروتوكول وذلك من خلال الإعلان بالمساجد وكذلك عقد امتحانات فورية بمختلف الإدارات.

وتابع راضي توجيهاته لمديري ادارات الاوقاف الفرعية الخمس أنه يجب على الجميع التعاون واعداد خطة منسقة للتوعية من خلال الائمة بخطبة الجمعة  ليعلم المواطنين باهمية محو الامية  وذلك ضمن مبادرة "السويس بلا امية" مطالباً جميع الإدارات الفرعية المشاركة بالمبادرة بالتكاتف واعتبار محو الأمية مهمة قومية وواجبا وطنيا أصيلاً.

وختم اللقاء بالرضا عن العمل والاتفاق علي خطة عملية في التعاون بين الأوقاف والهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك ليكون  ثمارها مجتمع بلا أمية.

حضر اللقاء الأستاذة هالة علي علاقات عامة بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ،بحضور الشيخ فداء محمد السيد رئيس شئون المساجد والشيخ مصطفي حامد عبدالمقصود المتابعة والأستاذ أيمن مهران راشد مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس تفعيلا  لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار مع وزارة الاوقاف  وذلك للارتقاء بالمجتمع من خلال المساجد ،وكذلك عقد امتحانات فورية ، وتوعية المجتمع باهمية محو الامية وعلي اعتبارها واجب وطني.

وفي سياق منفصل أعلن وكيل وزارة الأوقاف في السويس  أن مديرية أوقاف السويس تواصل استقبال الراغبين بالمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي بديوان عام المديرية وإداراتها الفرعية الخمس بجميع احياء المحافظة.

وأوضح راضي أن قيمة صك الأضحية لهذا العام ١٤٤٢ هجرية قيمته ألفي جنيه مصري فقط لا غير.

برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار
برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار
برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار
برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار
برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار
برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار
برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار
برتوكول أوقاف السويس وتعليم الكبار
برتوكول تعاون الأوقاف تعليم الكبار محو الأمية المساجد السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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