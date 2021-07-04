الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يأمر برفع الإشغالات وتطوير كورنيش بمنيا القمح

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة، اليوم، لمدينة منيا القمح، لمتابعة أعمال النظافة العامة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا التأكد من رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بشوارع المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد شارع هندسة الرى ليصدر تعليماته للمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بإعداد التصور الأمثل لتطوير كورنيش المدينة بدءاً من كوبرى هندسه الرى وصولا لكوبرى نادي المعلمين بطول كيلو متر، وبتكلفة مبدئية مليون جنيها،  ليكون متنفساً ومتنزها يليق بأبناء المدينة وللمساهمة في استعاده الطابع الحضارى والجمالى لها.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع كافه الإشغالات ومخلفات ناتج التطهير من علي بحر مويس بنطاق المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في استكمال خطة التطوير والتجميل من خلال رصف ورفع كفاءة الشوارع وكذلك خلق محاور مروريه جديدة ورصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك فضلاً عن إقامه متنزهات وحدائق للمواطنين لقضاء أوقاتهم.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بالوحدة المحلية بالمحمودية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع علي سجل الحضور والانصراف، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري ، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

قمح صور العاملين المواطنين محافظ زيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

مصادر: التوصل لاتفاق مبدأي بين قناة السويس وشركة «السفينة الجانحة»

تطورات جديدة فى قضية ورثة نور الشريف ضد «لابوار»

«الخارجية» تعلن مصرع 4 مصريين بـ«حرائق قبرص»

وزير الاتصالات يُعلن إطلاق منصة خاصة بـ«الذكاء الاصطناعى»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا نريد المساس بسكان غزة لكن سنرد بقوة على أي عنف

إسرائيل ترسل طائرتين لإطفاء حرائق قبرص

انتخاب صالح العارورى رئيسًا لحماس بالضفة الغربية