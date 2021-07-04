محافظ الشرقية يأمر برفع الإشغالات وتطوير كورنيش بمنيا القمح

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة، اليوم، لمدينة منيا القمح، لمتابعة أعمال النظافة العامة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا التأكد من رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بشوارع المدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد شارع هندسة الرى ليصدر تعليماته للمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بإعداد التصور الأمثل لتطوير كورنيش المدينة بدءاً من كوبرى هندسه الرى وصولا لكوبرى نادي المعلمين بطول كيلو متر، وبتكلفة مبدئية مليون جنيها، ليكون متنفساً ومتنزها يليق بأبناء المدينة وللمساهمة في استعاده الطابع الحضارى والجمالى لها.

كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع كافه الإشغالات ومخلفات ناتج التطهير من علي بحر مويس بنطاق المدينة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في استكمال خطة التطوير والتجميل من خلال رصف ورفع كفاءة الشوارع وكذلك خلق محاور مروريه جديدة ورصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك فضلاً عن إقامه متنزهات وحدائق للمواطنين لقضاء أوقاتهم.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بالوحدة المحلية بالمحمودية التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع علي سجل الحضور والانصراف، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري ، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.