الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جانتس يكذب شاكيد: لا اتفاق بيننا حول البناء في المستوطنات

بيني جانتس
بيني جانتس

نفى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأحد، وجود اتفاق بينه وبين وزيرة الداخلية إيليت شاكيد بشأن البناء في المستوطنات.

وأكد جانتس، في تصريح له، أنه لم يكن هناك اتفاق في مفاوضات تشكيل الائتلاف حول هذا الموضوع، مؤكدا أن قضية البناء في المستوطنات وما يتعلق بالاستيطان يتعلق بعمل وزارته.

ودعا جانتس في الوقت ذاته كل وزير للتعامل مع قضايا مكتبه على حده.

يذكر أن صحيفة يسرائيل هيوم، نقلت عن شاكيد تأكيدها في محادثات مع زعماء المستوطنات مؤخرا أن هناك اتفاقا داخل الحكومة الجديدة وخاصةً مع غانتس، من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق المتعلق بإصدار تصاريح بناء بالمستوطنات.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "إسرائيل تريد الهدوء ولا تريد المساس بسكان القطاع".

ولفت بينت إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حل يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ولكن بدون حقائب الدولارات.

وقال: "حقائب الدولارات هي عبارة عن شيء ورثناه"، لكن الأمر لن يستمر على مرأى العالم.

يذكر أن مسألة المساعدات لإعادة إعمار القطاع كان مسار مفاوضات دولية، مع رفض تل أبيب لدفع أي أموال في هذا السياق، منعا لوصولها إلى حركتي حماس والجهاد، بعد التصعيد العسكري القوي الذي شهدته غزة في مايو الماضي واستمر 11 يوما، قبل أن ينتهي بوقف لنار إثر وساطات دولية وإقليمية، تصدرتها مصر.

وشنت إسرائيل غارات على أهداف تابعة للمقاومة فى غزة بعد أن تسببت بالونات حارقة أطلِقت من الأراضي الفلسطينية باندلاع حرائق في الفترة الأخيرة. 

وزير الجيش الإسرائيلي بينى غانتس وزيرة الداخلية الإسرائيلية المستوطنات مفاوضات

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وائل لطفي

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