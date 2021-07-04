20 يوليو.. الكويت تعلن أول أيام عيد الأضحى

قال الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري إن أول أيام شهر ذي الحجة هذا العام سيكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو الجاري وعليه يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور العجيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن حسابات تقويم العجيري الفلكية وفق توقيت دولة الكويت تظهر أن الهلال يولد يوم السبت الموافق 10 الجاري الساعة 18ر4 صباحا وتغرب الشمس في اليوم نفسه الساعة 51ر6 مساء.

وأوضح أن القمر يغرب يوم السبت 10 الجاري الساعة 26ر7 مساء ويمكث في اليوم نفسه مدة 35 دقيقة بعد غروب الشمس ويمكن رؤيته وبغروب القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس يتحقق شرط دخول الشهر القمري.

وذكر أنه بناء على ذلك يصبح يوم الأحد الموافق 11 يوليو الجاري أول أيام شهر ذي الحجة وعليه يكون يوم الاثنين الموافق 19 الجاري هو يوم الوقوف في عرفات ويوم الثلاثاء الموافق 20 الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1442 هجرية وموعد صلاة العيد سيكون بإذن الله في تمام الساعة 16ر5 صباحا.

ولفت إلى أن مؤسسة العجيري العلمية تقوم بحساب المواقيت والاهلة وفق معايير علمية فلكية متقدما بهذه المناسبة الكريمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير ولي العهد الأمين وسمو رئيس الوزراء والشعب الكويتي الكريم.