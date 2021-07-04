«يورونيوز» يتوقع انتعاشة سياحية في مصر قريبا

أبرز موقع «يورونيوز» تصريحات غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار، التي أكدت فيها أن إيرادات القطاع تشهد ارتفاعاً مستمراً، متوقعة زيادة عدد السياح القادمين إلى البلاد في الفترة المقبلة.

وقالت غادة شلبي لـ«رويترز» إن إيرادات قطاع السياحة دارت بين 3.5 مليار وأربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد السياح الذين استقبلتهم البلاد في النصف الأول من العام نحو 3.5 مليون سائح.

وأضافت: «نتوقع زيادة السائحين خلال الفترة المقبلة بين 45 و60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة يبلغ نحو 95 دولارا».

ولفت «يورونيوز» إلى أن إيرادات السياحة كانت نحو أربعة مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70 بالمئة من 13.03 مليار في العام السابق (2019)، وسط جائحة فيروس كورونا، التي ألحقت ضررا بالقطاع في مصر كغيرها من دول العالم.

وتابع أن مصر أغلقت فنادقها في مارس 2020 بسبب أزمة كورونا ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 بالمئة من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى بالمئة 50 ما ساهم في زيادة حركة السياحة، التي تسهم بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي لمصر وتعد مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.