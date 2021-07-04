الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منغوليا تسجل 2520 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في منغوليا
كورونا في منغوليا

أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الأحد، تسجيل 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء “آكي برس” القيرغيزية - خلال الفترة نفسها، 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 617 حالة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 125 ألفا و260 حالة، منها 95 ألفا و536 حالة في العاصمة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.
وتعافى على مدى يوم أمس، ألف و886 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 84 ألفا و819 حالة.
 

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