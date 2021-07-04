القبض على إرهابي ومصادرة أسلحة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد، تمكنها من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1 إرهاب)، وضبط مخازن أسلحة ومصادرة عدد من الأسلحة.

وقال إعلام القيادة- في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز"- إن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال الأسبوع الماضي تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب"، مضيفة أن المفارز المشتركة تمكنت من مصادرة (46) مسدساً، و(19) بندقية مختلفة الأنواع، و(2073) إطلاقة عتاد مختلفة، و(76) مخازن عتاد مختلفة".

وكانت أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، القبض على أحد الإرهابيين جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن فوج مغاوير فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية تمكن من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، بعد نصب كمين محكم له جنوبي محافظة كركوك، مشيرة إلى أن الإرهابي المطلوب تم تسليمه إلى الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على 7 إرهابيين ينتمون لعصابات تنظيم "داعش" في كركوك والموصل.

وذكرت الوزارة في بيان، الخميس الماضي، أنه "بناءً على معلومات مؤكدة عن مجموعة من الأهداف الإرهابية في محافظة كركوك، ألقت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على شبكة إرهابية مكونة من ستة عناصر ينتمون لعصابات تنظيم داعش الإرهابي".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين عملوا ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية، واشتركوا في عمليات إرهابية حسبما أفادت معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم في وقت سابق من العناصر الإرهابية"، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابيين وإحالتهم إلى القضاء.