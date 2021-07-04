المجلس الرئاسي الليبي: متفقون على تنظيم الانتخابات حتى لو اختلفنا على الشكليات

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم الأحد، إن الجميع متفق على تنظيم الانتخابات الليبية حتى لو تم الاختلاف على الشكليات.

وأضاف الكوني - في كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - “نسابق الزمن، ونأمل من الجميع أن يكون الصراع داخل الصندوق وليس خارجه”.

وفي السياق، كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، اليوم الأحد، عن بدء عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وقال السايح، في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي بشأن الانتخابات العامة، إنه تقرر البدء اليوم في تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقا أو من يرغب في تغيير مركزه.

وأضاف رئيس المفوضية: "أدعو الجميع لإدراج أسمائهم في سجل الناخبين".