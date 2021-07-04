ليبيا.. البعثة الأممية تجدد دعوتها للأطراف السياسية إلى سرعة الاتفاق على قاعدة دستورية

قالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غاليون، اليوم الأحد، إن تقديم المساعدة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، هو جزء من مهام البعثة الأممية.

وأضافت غاليون في كلمة خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات: كما دعمنا الانتخابات في 2012 ندعمها الآن، داعية الأطراف السياسية إلى سرعة الاتفاق على قاعدة دستورية.

وأعربت غاليوم عن أسفها على انتهاء اجتماع ملتقى الحوار الليبي الذي عقد على مدار خمسة أيام في جينف دون اتفاق.

وتابعت: "ليبيبا عند مفترق طرق بعد 7 سنوات دون انتخابات، مشيدة بآداء المفوضية لتحديث ملف الناخبين.

وشجعت المسؤولة الأممية، المجلس الرئاسي والحكومة لتقديم دعم الانتخابات لإجرائها في مكان آمن، مردفة: "كما نشجع المواطنين إلى المشاركة".