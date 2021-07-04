الأحد 04 يوليو 2021
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منوعات

الخبير السياحي أشرف شيحة يحتفل بزفاف ابنته «فرح» على «عبدالله خالد» بحضور نجوم المجتمع (صور)

الخبير السياحي أشرف
الخبير السياحي أشرف شيحة يحتفل بزفاف ابنته

احتفل الخبير السياحي أشرف شيحة بزفاف كريمته «فرح» على «عبدالله»، نجل المهندس خالد عبدالله، مساء أمس السبت، داخل إحدى الفنادق الكبرى، في حضور نخبة من رموز المجتمع ولفيف من الأهل والأصدقاء والوزراء ورجال الأعمال وبعض الشخصيات العامة، وذلك في واحدة من السهرات التي تميزت بأجواء الفخامة والرقي.

وعقد الشيخ خالد الجندي قرآن «فرح» و«عبد الله»، وسط أجواء من السعادة والفرحة، ودعا للعروسين أن يديم الله بينهما الود والمحبة وأن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهما ويجعل الله أيامهما سعادة وسلاماً وحباً وأماناً، وسط فرحة جميع الحاضرين.

وشهد الحفل تألق العروسين «فرح» و«عبدالله» في ليلة العمر، ورقصهما على أجمل النغمات الموسيقية، وسط تصفيق الأهل والأصدقاء، حيث تميز الحفل بالتنظيم الرائع وأجواء الإبهار من حيث الديكورات والإضاءة واستقبال الضيوف على أنغام الموسيقى، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية التي أشعلت الأجواء طوال الحفل.

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WhatsApp Image 2021-07-04 at 12.18.19 PM (1)
الخبير السياحي أشرف شيحة يحتفل بزفاف ابنته
الخبير السياحي أشرف شيحة يحتفل بزفاف ابنته
الخبير السياحي أشرف شيحة يحتفل بزفاف ابنته
الخبير السياحي أشرف شيحة يحتفل بزفاف ابنته
WhatsApp Image 2021-07-04 at 12.18.18 PM (1)
WhatsApp Image 2021-07-04 at 12.18.18 PM (1)

رئيس التحرير

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