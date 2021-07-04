الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إجمالى إصابات «كورونا» فى سنغافورة يتخطى 62 ألف حالة

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

ذكرت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد، في البلاد ارتفع إلى 62 ألفًا و617 إصابة، عقب تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطقة باللغة الإنجليزية - أنه يوجد بين الإصابات الجديدة حالة واحدة أصيبت محليًا، و10 حالات وافدة من الخارج تم وضعها في حجر صحي منزلي، أو عزلها لدى وصولها البلاد.
ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس ثابتة عند 36 حالة وفاة.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

سنغافورة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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