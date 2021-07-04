الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تطورات جديدة في اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة الإعلامي عمرو أديب، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، لجلسة 17 يوليو.

كان قد تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامى، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو " الفلوس" الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه "حكاية" 

وجاء في صحيفة الدعوى، أن المعلن إليه الأول، الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلة رمضان، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريحه وسبه وسب عائلته.

وأضافت الدعوى المقدمة أن المتهم، قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ 

نصت المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه"

يتحدد القذف كفعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.

 

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وائل لطفي

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