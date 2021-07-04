الإمارات: التسجيل الطارئ للقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»

أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد للاستخدام الطارئ.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها اتخذت هذه الخطوة بناء على "نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة".

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن اللقاح حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويأتي اعتماده للاستخدام الطارئ تعزيزا لجهود الدولة في مكافحة فيروس "كوفيد- 19".

وأشار الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذا الإجراء يدعم تسريع عملية التعافي في الإمارات وتحصين المجتمع، خصوصا في ظل التطور المتسارع في تقديم عدد جرعات لقاح "كوفيد- 19"، والتي بلغت نحو 15 مليون جرعة بالمجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، إن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة "موديرنا" كافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة، وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح بعد استيفاء معايير الأمان والفاعلية المعتمدة أثناء الشحن.

وذكر أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وتمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، بالاستناد إلى اعتماد اللقاح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم 75.957 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد، حتى الأمس السبت.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 15.504.238 جرعة، بمعدل توزيع 156.76 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

