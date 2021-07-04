الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: التسجيل الطارئ للقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا»

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

 أعلنت دولة الإمارات عن تسجيل لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد للاستخدام الطارئ.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها اتخذت هذه الخطوة بناء على "نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة".

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن اللقاح حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويأتي اعتماده للاستخدام الطارئ تعزيزا لجهود الدولة في مكافحة فيروس "كوفيد- 19".
وأشار الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذا الإجراء يدعم تسريع عملية التعافي في الإمارات وتحصين المجتمع، خصوصا في ظل التطور المتسارع في تقديم عدد جرعات لقاح "كوفيد- 19"، والتي بلغت نحو 15 مليون جرعة بالمجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، إن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة "موديرنا" كافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة، وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح بعد استيفاء معايير الأمان والفاعلية المعتمدة أثناء الشحن.

وذكر أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وتمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، بالاستناد إلى اعتماد اللقاح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تقديم 75.957 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد، حتى الأمس السبت.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 15.504.238 جرعة، بمعدل توزيع 156.76 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

مصادر: التوصل لاتفاق مبدأي بين قناة السويس وشركة «السفينة الجانحة»

تفاصيل اختلاس 3 مسئولين بـ«المصرية لإنتاج الأمصال» كمية من «البي سي جي»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

التفاصيل الكاملة لوظائف شركة برج العرب للبترول بنظام الإعارة

بعد رفض الأبناء استلامها.. نقل سيدة تجلس بماسبيرو إلى دور رعاية

رطوبة مرتفعة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا نريد المساس بسكان غزة لكن سنرد بقوة على أي عنف

إسرائيل ترسل طائرتين لإطفاء حرائق قبرص

انتخاب صالح العارورى رئيسًا لحماس بالضفة الغربية