الأحد 04 يوليو 2021
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سياسي

علاء عابد: قاعدة 3 يوليو قوة ردع لحماية مقدرات الوطن

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إن قاعدة 3 يوليو التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر إضافة كبيرة لقدرات القوات المسلحة المصرية الباسلة وخطوة مهمة من أجل حماية مقدرات الوطن الاقتصادية وحماية الأمن القومى المصرى والعربي.

وأضاف عابد، في بيان، أن ما شهده المصريون والعرب خلال افتتاح الرئيس السيسى لهذه القاعدة يؤكد للجميع أن مصر أصبحت واحدة من أهم دول العالم التى تمتلك قدرات عسكرية وقوة ردع كبيرة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجهها، خاصة أن هذه القاعدة العسكرية تعد من أهم القواعد المصرية لتأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالى المصرى على البحر المتوسط، ومع  حدود ليبيا، كما أنها ضمن سلسلة التطوير لقواتنا البحرية ورفع القدرات القتالية لمجابهة أى تحديات أو تهديدات.

ووجه النائب علاء عابد تحية قلبية للرئيس السيسى على اهتمامه المستمر بتطوير الصناعات العسكرية والترسانات البحرية بأحدث وسائل التقدم العلمى والتكنولوجى لزيادة دعم وقدرات القوات البحرية، مؤكداً أن عمليات التطوير والتسليح ورفع القدرة والكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة، يسهم فى دعم وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، فى ظل التحديات المحيطة والمفروضة على المنطقة بأكملها تجدر الاشارة إلى أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وأضاف، أن قاعدة 3 يوليو تمثل إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

النائب علاء عابد قاعدة 3 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية الأمن القومى المصرى والعربى القاعدة العسكرية

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