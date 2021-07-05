بنحبك في كل الأحوال .. كيف تفاعل رواد السوشيال مع بوركيني حنان ترك؟

تفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا مع الفنانة حنان ترك عقب نشر صورتها بالمايوه الشرعي علي صفحتها الرسمية علي فيسبوك، وكان التفاعل بين مؤيد ومعارض.

تقول مني فوزي في أحد التعليقات:"محترمة حتي في لبس السباحه ماشاء الله عليكي يا حبيبتي"، بينما تقول معلقة اخري :" بنحبك في كل احوالك حتي وانتي دلوعة بنحبك".

وتقول فوفا فؤاد: "جميله يا حنان .. سبوها ف حالها المفروض انها تعزل نفسها عن الحياه يعني عشان ترضيكم كل للي كتب تعليق سخيف ع لبسها حضرتك امك واختك ومراتك لما بيروحو المصيف يلبسو ايه والمفروض الميه عندها عقل ف لما تلمس هدوم محبجه تسبها ناشفه عليها ولا ايه .. خلاص بقي نلبس بكيني عشان البنطلون بيلزق، ربنا يزيدك هدي وتقي وعيشي حياتك وانبسطي".

وقالت أشرقت إبراهيم :" انتو بتخنقوها ليه مهي طبيعيه جدا ومحترمه وانسانه شيك وراقيه ومحترمه وعايشه حياه وسط زي اي حد فينا كلو عمال يعتت في جتتها وانتو فيكو العبر لو كل واحد ريح نفسه كل الناس هترتاح".

وقالت معلقة اخري :"لا تلتفتي حنان للتعليقات فقد استمتعي مع اولادك بالمصيف".



وتتصدر حنان ترك التريند اليوم الأحد بعد أن شاركت محبيها وجمهورها، صورًا من الوقت الممتع التى تقضيه فى الاستمتاع بالإجازة والمياه والصيف، وتنوعت التعليقات علي الصورة عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك بين مهاجم ومؤيد ولكنها لم ترد علي أحد بينما اتفق عدد كبير من المعلقين علي حبها في جميع احوالها وصدقها في حجابها.

وظهرت الفنانة حنان ترك فى صورة نشرتها عبر خاصية الاستورى فى حسابها بإنستجرام، وهى ترتدى البوركينى، فيما أطلت بابتسامة عريضة زينت وجهها، كما نشرت فيديو وهى تستمتع بوقتها فى الألعاب المائية حيث كانت تلعب مع أبنائها فى المياه.

حنان ترك