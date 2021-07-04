تطورات جديدة فى قضية ورثة نور الشريف ضد «لابوار»

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز دعوى سنرفنار مصطفى محمد قدري، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لمحلات لابوار، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، موظفا بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم محلات «لابوار» كعك العيد- للحكم.

وكشفت أوراق الدعوى عن أن محامي أسرة الراحل نور الشريف تقدمت بطلب في نهاية شهر مايو 2020 للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان ما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل «عائلة الحاج متولي».

واستندت الدعوى، التى أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، إلى المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002، والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي: الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم، وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا، هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.