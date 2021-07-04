هجوم إلكترونى يجبر سلسلة متاجر كبرى على إغلاق جميع فروعها

أجبر هجوم إلكتروني ضخم سلسلة متاجر السوبرماركت السويدية "كووب" على إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 800؛ لعجزها عن تشغيل ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن "كووب" أفادت بأنه تم استخدام أداة لديها عن بُعد، لتحديث نظام الدفع لديها.

وجاء إغلاق الشركة السويدية الكبرى عقب هجوم معقد، يوم الجمعة، على شركة التكنولوجيا الأمريكية "كاسيا"، ويشتبه خبراء في مسئولية عصابة برامج دفع الفدية المعروفة باسم "ريفيل" عن السيطرة على برنامج "في.إس.إيه" للإدارة بشركة كاسيا التي تخدم آلاف الشركات.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، وكالات المخابرات الأمريكية بالتحقيق لتحديد الجهة المسئولة عن الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة برمجيات، مقرها ولاية (فلوريدا) الأمريكية، عن أنها ربما تكون قد تعرضت لهجوم إلكتروني ببرمجيات الفدية الخبيثة استهدف إحدى برمجياتها، ومن المحتمل أن يكون قد أثر على نحو 200 شركة تستخدم تلك البرمجيات.

وقالت شركة (كاسيا)- في بيان نشرته- إنها تواجه هجومًا محتملاً على أداة (VSA) التي تنتجها، مشيرة إلى أن الضرر اقتصر على عدد صغير من عملائها، حسب ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم السبت.

وأضافت الشركة أنها بصدد التحقيق في أسباب الحادث، لكنها أوصت مستخدمي خوادم (VSA) التي تنتجها بإغلاقها فورًا حتى تلقي إشعار آخر من الشركة، وذلك في إشارة إلى الأداة التي تستخدمها بعض الشركات لإدارة الخوادم وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الشبكة.

من جانبها، قالت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في تغريدة على "تويتر"، إنها تتخذ إجراءات لفهم طبيعة الهجوم الذي تعرضت له شركة "كاسيا" والتعامل معه.

فيما قالت شركة الأمن المستقلة "هانتريس لابز" إنها تحقق في استخدام مزودي خدمة لقرصنة ما يقرب من 200 عميل من عملاء شركة "كاسيا"، يتراوحون بين شركات صغيرة وشركات كبيرة.

ووصف جون هاموند، كبير الباحثين الأمنيين في شركة "هانتريس لابز"، الهجوم بأنه "هائل ومدمر لسلسلة التوريد".