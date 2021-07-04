بدء تدريب مدربي مراكز القوى العاملة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط لتدريب 20 من كوادر مدربي مراكز التدريب المهني وبعض الإدارات المرتبطة بالتدريب من المديرية، فضلا عن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا، وتستمر الدورة التدريبية حتى الخميس المقبل.

وقال سعفان، إن الدورة التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأتي في إطار المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تتضمن العديد من مجالات التعاون منها، تعزيز أنظمة تكنولوجيا المعلومات، ونشر المعرفة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ورفع قدرات الكوادر العاملة بالوزارة والمديريات.

وأوضح حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، أن الدورة تشمل التدريب علي موضوعات متعددة منها، التسويق الإليكتروني، وتصفح الإنترنت واستخدام أجهزة التابلت، Microsoft Teams، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية لتأهيل الشباب والفتيات وفق المتطلبات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.

وكشف مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، عن أن ذلك يأتي بعد قيام برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع الوزارة بتوفير الأجهزة الإلكترونية بالورش داخل مركز التدريب المهنى بأسيوط، ووحدة التدريب المتنقلة لدمج التكنولوجيا الرقمية في التدريب المهني الذي تقدمه وزارة القوى العاملة.