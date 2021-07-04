الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

البرلمان العربي يتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقع عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري برئاسة الدكتور أحمد سالم سعيد سودين، للتنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين ودعم العمل العربي المشترك في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري والصناعات المرتبطة بها.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن البروتوكول جاء انطلاقًا من الرغبة في توظيف الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفع لتعزيز التعاون الاقتصادي البيني العربي، بما ينعكس على تلبية احتياجات وطموحات المواطنين في كافة ربوع الوطن العربي.

وأضاف «العسومي» في تصريح صحفي على هامش توقيع البروتوكول، أن البرلمان العربي يؤمن بضرورة تعزيز أطر التعاون والشراكة بين كافة مؤسسات العمل العربي المشترك، وبخاصة في المجالات الاقتصادية، لا سيما وأن العرب لديهم كافة الإمكانات التي تتيح لهم تحقيق التكامل الذي ينشده المواطن العربي.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الأدوات العربية فيما يتعلق بتطوير آليات التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي لتعظيم الاستفادة من الموارد المختلفة، فضلاً عن وضع برامج لتنظيم مجموعة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والإطار التشريعي الداعم لهذه المجالات.

 فيما سبق ووقع البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بروتوكول تعاون مع الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي ممثلة في الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل نائب رئيس الشبكة، وذلك على هامش جلسة البرلمان العربي الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

جاء توقيع هذا البروتوكول في إطار اهتمام البرلمان العربي بتوثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية والدول الإفريقية في هذا المجال الحيوي، وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في إعطاء قوة دفع لتسهيل وتيسير التعاون بين البرلمانيين والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي، من خلال تقاسم المعارف وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في هذا المجال.

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