رحل مصدر التفاؤل.. الحزن يسيطر على طلاب جامعة القاهرة بعد وفاة «عم عبده»

حالة من الحزن سيطرت على طلاب جامعة القاهرة عقب وفاة "عم عبده" وهو يعمل داخل جامعة القاهرة خلال ٦٤ سنة ماضية ولكنه وافته المنية خلال الأيام الماضية، وكان يعمل في تنظيف الأحذية ويعامل الطلاب جميعهم كأب لهم.

وقام الجروب الرسمي لطلاب جامعة القاهرة بعمل نعي له قائلين: "٦٤ سنة شغل في جامعة القاهرة.. وداعًا عم عبده".

وقالت أسماء الزغبي طالبة: "الله يرحمه ويسكنه فسيح الجنات كان دائما يقولنا متقلقوش يا ولاد الامتحان هيجي سهل".

بينما قال محمد ميدو، طالب: "الله يرحمك يا عم عبده مكنتش بتفائل قبل دخول الامتحان الا أما اشوفك وأتكلم معاك".

وعلقت أوشا عمر: "الله يرحمه كلمته المشهورة في الجامعة كله ناجح كنا بنحبه كلنا وكان معروف بين الطلاب".

وعن سيرته، قالت أماني عبد المولي: "معرفش عنه غير انه كان راجل طيب وغلبان وكنت بشوفه دايما الصبح قبل الامتحان كان ييفضل يدعيلنا ويجبر بخاطرنا الله يرحمه"، أما فرح سمير فقالت: "عم عبده علامة من علامات الكلية وكنت بتفائل بيه جدا لو شوفته وانا داخله الامتحان ويقولنا "كله ناجح" كان بشوش وطيب جدا.. ربنا يرحمه يارب ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وقالت مريم الديب: "قبل كل امتحان كان لازم أشوفك وأنا ماشية تقولى إن شاء هتنجحى كنت برتاح نفسيا وأعرف إن المادة دى هخرج منها مبسوطة ربنا يرحمك بجد أثرت ف الجامعة كلها ربنا يرحمك".

ردود أفعال طلاب جامعة القاهرة بعد وفاة عم عبده

ردود أفعال طلاب جامعة القاهرة بعد وفاة عم عبده

ردود أفعال طلاب جامعة القاهرة بعد وفاة عم عبده

ردود أفعال طلاب جامعة القاهرة بعد وفاة عم عبده

ردود أفعال طلاب جامعة القاهرة بعد وفاة عم عبده

ردود أفعال طلاب جامعة القاهرة بعد وفاة عم عبده