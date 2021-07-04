الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

رجائي عطية يرد على «عادل عفيفي» بشأن تصعيد «بدر» لمجلس المحامين

رجائي عطية
رجائي عطية

أصدر المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، بيانا بشأن تصعيد محمد عبد الستار بدر لعضوية مجلس نقابة المحامين.

وقال عطية: "لم أطلب من عادل عفيفي والمكاتبات موجودة- أن يتنازل عن عضوية مجلس النقابة وإنما ذكرت له كتابةً أيضًا أن عضوية مجلس النقابة تقتضيه التخلي عن منصب نقيب جنوب الشرقية، ولكن سيادته تمسك بمنصب النقيب والمكاتبة موجودة، وبالتالي استحال بقوة القانون ضمه لعضوية مجلس النقابة العامة، ويتم صعود التالي بقوة القانون".

وشدد: "المسألة قانون وليست عافية ولا تهديد ولا حشد ولا تجبية؛ لا غرض ولا مأرب لي؛ أنا في خدمة النقابة حتى أرحل بالقانون؛ أما القانون فهو حياتي وعمادي".

وكان المحامي عادل عفيفي، نقيب محامي جنوب الشرقية، رد على قرار تصعيد المحامي محمد عبد الستار بدر لعضوية مجلس نقابة المحامين اليوم بدلا منه.

وقال عفيفي، في بيان له، وجّهه إلى نقيب المحامين رجائي عطية: “كيف تدعي ياسيادة النقيب الفقيه بأنني قد تنازلت عن التصعيد رغم أنني متمسك بحقي في التصعيد وأنني لم أتنازل لا قولا ولا كتابيا كما تدعي في قرارك المعيب ومخلفا لوعدك بمناقشة القرار قانونيا، إذ اليوم تخرج علينا بقرار تدعي فيه بغير الحقيقه بأنني قد اعتذرت كتابيا”، مضيفا: "وعد رجائي عطية بإعادة لمناقشة الإثنين القادم وإرجاء القرار، لكنه اليوم أعلن ذلك بخلاف ما وعد".


وسبق أن أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن قرار مجلس النقابة العامة بحلول محمد عبدالستار بدر، عضوًا بمجلس النقابة العامة للمحامين، محل الراحل أحمد بسيوني.

ونص القرار: “إذْ يتحتم شغل موقع عضوية مجلس النقابة العامة الذى شغر بوفاة المرحوم أحمد بسيوني عضو المجلس، ونظرًا لاعتذار عادل عفيفى نقيب جنوب الشرقية كتابةً عن التخلى عن منصبه كنقيب لجنوب الشرقية، ولما كان قانون المحاماة والتقاليد النقابية لا يبيحان أن يشغل الشخص موقعين نقابيين في وقت واحد، لذلك فقد أقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية وبقوة القانون، تصعيد التالى لسيادته فى عدد الأصوات، وهو محمد عبد الستارعبد العليم بدر وشهرته محمد عبدالستار بدر الحاصل على 13906 صوتًا، ليحل محل المرحوم أحمد بسيوني عضو مجلس النقابة الذي توفى إلى رحمة الله، اعتبارًا من 3/7/2021”.

 

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