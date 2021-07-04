«أسوشيتد برس»: مصر تسعى لتحديث جيشها حماية لحدودها ومصالحها

سلطت وكالة " أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على افتتاح مصر قاعدة "3 يوليو" البحرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح، مشيرة إلى أن القاعدة تعد أحدث مثال على القواعد العسكرية المصرية التي دشنتها الحكومة لتأمين حدودها، حيث أن القاعدة التي جرى افتتاحها على الساحل الشمالي الغربي لمصر تهدف إلى تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري.

وأضافت الوكالة: "قامت مصر خلال السنوات الأخيرة بتحديث جيشها وقواتها البحرية وشراء أسلحة متطورة وفتح قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد لتأمين حدودها، وفي عام 2017 افتتحت البلاد قاعدة عسكرية تقع في مدينة الحمام بمحافظة مطروح تحمل اسم اللواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو، وتعد أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط".

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن القاعدة حملت اسم "3 يوليو" في إشارة إلى يوم إعلان الجيش المصري عزل محمد مرسي بعد ثورة شعبية انطلقت في 30 يونيو 2013، احتجاجا على حكم جماعة الإخوان والتي وصفتها الوكالة بأنه كان "مثيرا للانقسام.

ونوهت إلى أن افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية العسكرية، والتي جرى افتتاحها على الساحل الشمالي الغربي لمصر، جاء بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع والأشقاء العرب من بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وهيمن افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، على اهتمامات الصحف والتقارير الدولية، والتي أكدت أن القاعدة تساعد مصر على حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية ، كما أشارت إلى أنها أكبر قاعدة بحرية للبلاد على طول البحر الأبيض المتوسط.

وافتتح الرئيس السيسي القاعدة البحرية "3 يوليو" في جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على مساحة 10 ملايين متر مربع على طول البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر القاعدة أكبر قاعدة بحرية في مصر، وحضر حفل الافتتاح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تعد قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.