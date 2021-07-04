الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أسوشيتد برس»: مصر تسعى لتحديث جيشها حماية لحدودها ومصالحها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

سلطت وكالة " أسوشيتد برس" الأمريكية الضوء على افتتاح مصر قاعدة "3 يوليو" البحرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح، مشيرة إلى أن القاعدة تعد أحدث مثال على القواعد العسكرية المصرية التي دشنتها الحكومة لتأمين حدودها، حيث أن القاعدة التي جرى افتتاحها على الساحل الشمالي الغربي لمصر تهدف إلى تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري.

وأضافت الوكالة: "قامت مصر خلال السنوات الأخيرة بتحديث جيشها وقواتها البحرية وشراء أسلحة متطورة وفتح قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد لتأمين حدودها، وفي عام 2017 افتتحت البلاد قاعدة عسكرية تقع في مدينة الحمام بمحافظة مطروح تحمل اسم اللواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو، وتعد أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط".

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن القاعدة حملت اسم "3 يوليو" في إشارة إلى يوم إعلان الجيش المصري عزل محمد مرسي بعد ثورة شعبية انطلقت في 30 يونيو 2013، احتجاجا على حكم جماعة الإخوان والتي وصفتها الوكالة بأنه كان "مثيرا للانقسام.

ونوهت إلى أن افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية العسكرية، والتي جرى افتتاحها على الساحل الشمالي الغربي لمصر، جاء بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع والأشقاء العرب من بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وهيمن افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، على اهتمامات الصحف والتقارير الدولية، والتي أكدت أن القاعدة تساعد مصر على حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية ، كما أشارت إلى أنها أكبر قاعدة بحرية للبلاد على طول البحر الأبيض المتوسط.

وافتتح الرئيس السيسي القاعدة البحرية "3 يوليو" في جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر، على مساحة 10 ملايين متر مربع على طول البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر القاعدة أكبر قاعدة بحرية في مصر، وحضر حفل الافتتاح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تعد قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

اسوشيتد برس الأمريكية 3 يوليو قاعدة 3 يوليو الاتجاه الاستراتيجي اللواء محمد نجيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

مصادر: التوصل لاتفاق مبدأي بين قناة السويس وشركة «السفينة الجانحة»

تفاصيل اختلاس 3 مسئولين بـ«المصرية لإنتاج الأمصال» كمية من «البي سي جي»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

بعد رفض الأبناء استلامها.. نقل سيدة تجلس بماسبيرو إلى دور رعاية

«التعليم»: 3 رجال شرطة لتأمين كل لجنة امتحانات للثانوية العامة

التفاصيل الكاملة لوظائف شركة برج العرب للبترول بنظام الإعارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا نريد المساس بسكان غزة لكن سنرد بقوة على أي عنف

إسرائيل ترسل طائرتين لإطفاء حرائق قبرص

انتخاب صالح العارورى رئيسًا لحماس بالضفة الغربية