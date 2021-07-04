الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

التفاصيل الكاملة لوظائف شركة برج العرب للبترول بنظام الإعارة

حقول بترول
حقول بترول

أعلنت شركة برج العرب للبترول «بورابتكو» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن احتياجها للتعيين بنظام الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول لعدد من الوظائف للعمل بالمركز الرئيسي بالمعادي، وكذلك بالمواقع والحقول التابعة لها.

تفاصيل وظائف شركة برج العرب للبترول

أولاً المركز الرئيسي 

- عدد (1) مهندس بترول للعمل بالمركز الرئيسي بالشروط التالية:

- خبرة لا تزيد عن 7 سنوات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة الحاسب الآلي.

- السن لا يزيد عن 30 عاما.

ثانياً الحقول:

- عدد (3) مهندس بترول للعمل بالحقول بالشروط التالية:

- خبرة لا تزيد عن 7 سنوات.

-  إجادة للغة الإنجليزية.

-  إجادة الحاسب الآلي.

- السن لا يزيد عن 30 عاما.

وأكدت شركة برج العرب للبترول، أنه على من يرغب في التقدم لشغل إحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجى ملئ الاستمارة في موعد أقصاه 18 يوليو 2021، وذلك بالضغط على الرابط التالي:

للتسجيل وملئ الاستمارة اضغط هنا

كما أوضحت الشركة في إعلانها عن الوظائف الشاغرة عدة ملاحظات وتنبيهات لا بد من اتباعها والالتزام بالتعلميات المحددة وهي: 

1-. يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب واستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

2-  في حالة تقديم الطلب باسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي، لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصي المفعل على البوابة فقط.

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