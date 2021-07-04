أستاذ بجامعة حلوان: تكريمي من قبل الرئيس الإيطالي لحظة مهمة في نشاطي الأكاديمي

أكدت الدكتورة وفاء عبد الرؤوف أستاذ الأدب الإيطالي بجامعة حلوان، أن حركة الترجمة في العالم العربي تحتاج إلى "تدعيم مستمر"، واهتمام مؤسسي واع ليس باعتبارها ترفا أو إحدى الكماليات العصرية بل بوصفها ركيزة أساسية في خلق رؤية ثقافية وحضارية شاملة، ودعامة من دعامات التطور والتقدم.

وذكرت الدكتورة وفاء عبد الرؤوف - في حديث للقسم الثقافي لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – أن المترجمين العرب الأوائل نقلوا عن وإلى الحضارات المعاصرة لهم كنوز المعرفة، ونحن بحاجة لاستعادة هذه الروح الأصيلة. المترجم العربي هو مترجم متميز، ذو ثقافة واسعة، لا تخلو من روافد أوروبية ثرية، بما يؤهله لاجتياز عقبات التواصل المختلفة.

وتعمل الدكتورة وفاء عبد الرؤوف أستاذا للأدب الإيطالي الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة حلوان، وتعد من أبرز مترجمي الأدب الإيطالي، ولها نحو خمسة عشر كتابا مترجما من الإيطالية إلى العربية، ومن العربية إلى الإيطالية، من بينها ترجمة رواية "أنطونيو الجميل" لفيتاليانو برانكاتي الطبعة الأولى "شرقيات 2012" والطبعة الثانية "منشورات المتوسط، ميلانو ٢٠٢٠"، وكتاب "الكتب الممنوعة" من منشورات كلمة لماريو أنفليزي وهو أستاذ جامعي إيطالي يدرس في جامعتي ميلانو والبندقية.

وقالت عبد الرؤوف إن الأدب هو بوابة ذهبية يمكن أن تنفذ منها إلى "أزمنة وأمكنة" مختلفة، وإلى واقع مغاير، وهو، في الحقيقة، أفضل تمثيل للحياة ذاتها بكل تنوعاتها. من هنا تأتي- من وجهة نظري- أهمية ترجمة الأدب من أي لغة إلى أخرى، فالقارئ العربي أو الإيطالي ينفتح بالاطلاع على ثقافة مختلفة وحيوات جديدة.

وفي شهر يونيو الماضي، مُنحت المترجمة والأكاديمية الدكتورة وفاء عبد الرؤوف وسام نجمة إيطاليا برتبة "فارس" وتسلمت الوسام خلال حفل التكريم الذي أقامه السفير الإيطالي بالقاهرة في مقر السفارة الإيطالية في مصر.

ووسام استحقاق الجمهورية الإيطالية هو وسام إيطالي رفيع، استُحدث سنة 1951، بمرسوم من الرئيس الثاني للجمهورية الإيطالية لويجي إيناودي، ويعد أرفع تكريم تمنحه الدولة الإيطالية لذوي الجدارة في مجالات الآداب والفنون والاقتصاد والخدمة العامة والأنشطة الاجتماعية والخيرية والإنسانية، وللخدمة الطويلة والبارزة في مجالات العمل المدني والعسكري.

وقالت الدكتورة وفاء عبد الرؤوف: "أعتبر هذا التكريم لحظة مهمة للغاية في نشاطي العلمي والأكاديمي. الوسام الذي منحني إياه رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، هو وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس، وهو وسام عريق مُنح للمرة الأولى عام 1947 وكان يحمل اسم نجمة التضامن الإيطالية، ثم أصبح منذ عام 2011 وسام نجمة إيطاليا".

وأضافت أن الوسام يُكرم به الإيطاليون الذين يعيشون خارج وطنهم، أو الأجانب، الذين يقومون بدور فعال ومؤثر في نشر الثقافة الإيطالية في العالم. وأنا سعيدة بهذا التكريم سعادة كبيرة وبأسبابه التي ذكرها سفير إيطاليا في حديثه، وتتلخص في نشاطي الأكاديمي كأستاذ للأدب الإيطالي الحديث والمعاصر، وإسهاماتي في إعداد وتدريب معلمي اللغة الإيطالية في مصر، ومشاركتي في المؤتمرات والندوات الدولية، وإنجازي في الترجمة من الإيطالية إلى العربية والعكس.

وحول موقع الأدب الإيطالي من حركة الترجمة إلى العربية، قالت عبد الرؤوف: "رغم زيادة عدد الأعمال المترجمة من الإيطالية خلال الأعوام الماضية، إلا أن ترجمة الأدب الإيطالي- مقارنة بترجمة الآداب الأخرى، خاصة الإنجليزية والفرنسية- تظل بحاجة إلى تدعيم وتعزيز. شملت آخر قائمة أُعدت للأعمال التي تُرجمت عن الإيطالية عام 2015 ما يربو عن الثلاثمائة عمل، وهو رقم زهيد إذا ما قورن بحجم وعمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين إيطاليا والعالم العربي.

وحول معايير اختياره للعمل الأدبي لترجمته، تقول الدكتورة وفاء عبد الرؤوف: "في الحقيقة، اختيار العمل الأدبي يظل إلى حد ما اختيار مؤسسي، بمعنى أن الجهة الداعمة والناشرة للكتاب المترجم- سواء كانت حكومية أو خاصة- هي التي تقوم بالاختيار، وهي تتجه في هذا وفق بوصلة مدى شهرة العمل الأصلي أو مؤلفه، أو وفق قوائم best seller كما يُطلق عليها مؤخرا. أما فيما يخصني أنا، فإنني أعتبر كل عمل أوافق على ترجمته- بعد الاطلاع عليه بشكل واف والتعرف على سياقه- جسرا أقيمه بين شعبين وثقافتين عريقتين".

وفيما يتعلق بكيفية الحفاظ على جمالية النص وتجنب الوقوع في فخ ما يطلق عليه "خيانة النص" ، أكدت أستاذ الأدب الإيطالي أن مهمة المترجم الأدبي هي- من وجهة نظرها- الأصعب بين أنواع الترجمة المختلفة، والمترجم بين "تهمتين": خيانة النص الأصلي من جانب وخيانة ثقافة قارئه ولغته الأم من جانب آخر.

وأضافت في هذا السياق قائلة: "فطغيان المترجم بشخصه وأسلوبه على أسلوب مؤلف النص الأصلي يؤدي بالضرورة إلى ضياع ملامح النص المميزة وسمات كاتبه الأسلوبية واللغوية، ويُدخل المؤلف في دائرة المنتج للنص الأصلي؛ والتزامه الحرفي بالنص الأجنبي قد يُفقد القارئ تواصله مع النص، وفهمه التام له. إن الحل الأمثل يكمن في فهم المترجم العميق للنص وسياقه الثقافي، وخصائص مؤلفه الأسلوبية، وقدرته على "نقل" كل هذا إلى اللغة الأم بسلاسة وتمكن".