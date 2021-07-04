الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تمثال أثري بحوزة 3 أشخاص داخل محطة قطار إيتاي البارود

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت  أجهزة الأمن في وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (3 أشخاص) حال تواجدهم بمحطة سكة حديد إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وبحوزتهم (حقيبة يد بداخلها تمثال جرانيتي يشتبه في أثريته).

بمواجهتهم اعترفوا بعثورهم على التمثال المضبوط ببلدتهم، وتوجههم لمدينة إيتاي البارود بالبحيرة لعرضه للبيع لأحد الأشخاص.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على حسن راتب وعلاء حسانين

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب ، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضى تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلمانى السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة، تفيد بقيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار.

وزارة الداخلية القطع الآثرية محطة قطار الإجراءات القانونية النيابة العامة إيتاي البارود شرطة النقل والمواصلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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