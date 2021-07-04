برلمانيه تطالب بإنشاء مستشفى طورائ بقويسنا

قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب إن لجنة الصحة بمجلس النواب ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين طايل بشأن إنشاء مستشفى طوراىء بمدينة قويسنا لخدمة أهالى المركز وخاصة لوجودها على الطريق الزراعي.

وأكدت النائبة هناء سرور أنها طالبت خلال المناقشة بحضور الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة والدكتور أحمد البرعي مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بثلاث طلبات تهم أهالى قويسنا.

وأوضحت هناء سرور أن الطلب الأول هو تفعيل قسم الطوارىء والحالات الحرجة بمستشفى قويسنا المركزى بالتعاقد مع استشاريين من الجامعة كما كان في عهدها كوكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مشيرة إلى أن الأزمة في عدم توفير الوزارة للمبالغ المالية للتعاقدات مطالبة بتوفيرها.

وأضافت النائبة هناء سرور أنها حصلت على موافقة من الدكتور مصطفي غنيمة مساعد وزير الصحة لشئون العلاجية لتوريد جهاز أشعة مقطعية جديد لمستشفي قويسنا المركزى بعدما أفادت شركة الصيانة بعدم إمكانية إصلاح جهاز الأشعة المقطعية الحالى لعدم توافر قطع الغيار الخاصة به وتوريده من الميناء مباشرة على المستشفى نظراً للحاجة الملحة له.

كما حصلت النائبة هناء سرور على موافقة د مصطفى غنيمة لتوريد تجهيزات العناية المركزة والحضانات بالمستشفى لرفع مستوى الخدمة مطالبة بسرعة توريد تلك الاحتياجات .

إعادة تشغيل مستشفى الباجور أمام المرضى بعد انتهاء فترة العزل بها

وكانت قد قالت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة مجلس النواب إن لجنة مديرية الصحة برئاسة الدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة لشئون العلاجية ، زارت اليوم مستشفى الباجور النموذجي لبحث خطة إعادة تشغيل المستشفى أمام جميع المرضي بعد تخصصيها لعزل كورونا ما يقرب من سنة ونصف.

وأوضحت النائبة هناء سرور ان اللجنة انتهت لعدم تسليم الإستقبال والطوارىء بالدور الأرضي للمقاول الا بعد الانتهاء من الجزء الخاص بالعيادات الخارجية ونقل الإستقبال بها بعد التطوير .

وأشارت النائبة هناء سرور إلى انه تم الاتفاق على تخصيص الدور السادس لمرضي كورونا و الدور الخامس اطفال وباطنة و الرابع نسا وجراحة وغرفتين عمليات كبرى هتشتغل نسا وعظام وجراحة عامة.

واضافت سرور انه سيتم تشغيل المبنى القديم كعيادات خارجية واستمرار عمل العيادات بسبك الضحاك وتلوانة بالتناوب بينهم في التخصصات المختلفة لتخفيف الضغط على مستشفي الباجور بسبب ضيق المكان.

وأكدت النائبة هناء سرور إنه سيتم التشغيل الفعلى للمستشفي يوم السبت المقبل بإذن الله