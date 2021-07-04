تفاصيل ضبط 1570 قضية تموينية متنوعة في حملات رقابية على الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1570 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

أبرزها ضبط 2,5 طن "أسماك فيليه - سبيط" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وضبط 1,5 طن "مقطعات دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول كوجبات جاهزة على جمهور المستهلكين، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وضبط 10 طن "زيت طعام" معبأ داخل خزانات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بحوزة (مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

ضبط 6,2 طن "أرز أبيض - سكر حر – مكرونة - عدس" معبأة داخل عبوات– 1020 عبوة "زيت طعام" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ضبط (30 طن "ملح سياحات" غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى الأغراض الغذائية "مستلزمات إنتاج" - 1,25 طن جبن أبيض "منتج نهائى" معبأة داخل صفائح مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الجبن الأبيض “بدون ترخيص”) بمحافظة المنوفية.

ضبط 2 طن "زيت طعام" معبأ داخل خزانات وعبوات بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (مالك مخبز بلدى) بمحافظة الجيزة، لقيامه بالاستيلاء على (89,692 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط 30,000 قطعة "كمامة" بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية منتج نهائى – 7000 متر أقمشة بدون مستندات مجهولة المصدر “خامات إنتاج رديئة”، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (6 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

واطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط عدد (68) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (13290) عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.