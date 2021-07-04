الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل فيلا في الشيخ زايد

4 متهمين بالتنقيب
4 متهمين بالتنقيب عن الآثار

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، داخل فيلا سكنية بمدينة الشيخ زايد، ما أسفر عن مصرع شاب من المتورطين في أعمال الحفر.

وتبين من خلال التحقيقات أنه خلال شهر مارس تلقى أحد المتهمين في القضية، والذى يعمل سائقًا، اتصالا هاتفيا من صديق له وهو أحد المتهمين، وعرض عليه عمل في مدينة الشيخ زايد، متعلق بالتنقيب عن الآثار، داخل فيلا، وأنه سيوفر له الطعام والشراب والمسكن لحين انتهاء العمل.

وأضافت التحقيقات أن السائق توجه وصديقين له إلى مكان الفيلا وباشروا أعمال الحفر داخل البدروم الخاص بالفيلا المملوكة لرجل يحمل جنسية دولة عربية، وخلال تلك الفترة استمرت أعمال الحفر يوميًا، وكان أحد المتهمين والذي لقى مصرعه بعد انهيار أعمال الحفر عليه متواجدًا داخل الحفرة، وخلال أسبوع وصل عمق الحفر إلى نحو 12 مترًا.

وكشفت أقوال أحد المتهمين في التحقيقات، أنه أثناء ممارستهم أعمال الحفر، ظهر جسم غريب وعقب استخراجه أخبرهم أحد المتهمين بأنها مكحلة، وأخذها وأعطاها لصاحب الفيلا، وذلك بعد 18 يومًا من أعمال الحفر.

وعن كيفية وفاة أحد المتهمين خلال أعمال الحفر، تبين أنها أثناء قيام المتهمين بإزالة الردم، بدأت الرمال تتساقط من الجانبين بسرعة كبيرة، في الوقت الذي كان فيه المتهم المتوفي داخل الحفرة، فحاول أحد المتهمين النزول إليه من أجل إنقاذه، ولكن الردم كان قد ملئ الحفرة ولقى الشاب مصرعه بداخلها.

بعد وفاة أحد المتهمين بأعمال الحفر، بدأ باقى المتهمين التفكير في خطة للتخلص من المسألة القانونية، فاتفقوا على ردم أعمال الحفر على الشاب المتوفى، في الوقت الذي يقوم فيه باقى المتهمين بالتوجه إلى الساحل الشمالى بهاتف الشاب المتوفى ويجرون اتصال هاتفى بوالدته الشاب المتوفى ويدعى أحدهم أنه ابنها وأنه حصل على فرصة عمل في ليبيا، بعدها يتخلصوا من الهواتف المحمولة، وهو ما قاموا بتنفيذه. 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين عادوا إلى الفيلا واشتروا بلاط وأسمنت وقاموا بردم الحفرة، وتبليطها، إلا أن السيراميك الذى كان موضوع تحتها كان مختلف عن باقى سيراميك الأرض، بعدها تفرق المتهمين؛ إلى أن قام أحدهم بالإبلاغ عن الواقعة في قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وتم اصطحابهم إلى قسم الشيخ زايد.

 

قاضي المعارضات الساحل الشمالى تجديد حبس 6 أكتوبر الشيخ زايد تنقيب عن الآثار تجديد حبس 4 متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

مصادر: التوصل لاتفاق مبدأي بين قناة السويس وشركة «السفينة الجانحة»

تطورات جديدة فى قضية ورثة نور الشريف ضد «لابوار»

موعد عيد الأضحى المبارك 2021 وغرة شهر ذو الحجة 1442 فلكيًا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

تفاصيل اختلاس 3 مسئولين بـ«المصرية لإنتاج الأمصال» كمية من «البي سي جي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا نريد المساس بسكان غزة لكن سنرد بقوة على أي عنف

إسرائيل ترسل طائرتين لإطفاء حرائق قبرص

انتخاب صالح العارورى رئيسًا لحماس بالضفة الغربية