تصدرت التريند بـ«البوركيني».. 8 معلومات عن حنان ترك

تصدرت الفنانة حنان ترك «تريند جوجل» بعد نشرها فيديو خلال الاستمتاع بإجازة الصيف ظهرت فيه وهي ترتدي مايوه «بوركيني» أثناء استمتاعها بإحدى الألعاب المائية بصحبة أسرتها.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن حنان ترك:

ولدت في 7 مارس 1975.

اكتشفها المخرج خيري بشارة ورشحها في فيلم «رغبة متوحشة» عام 1993.

بدأت مشوارها مع الفن وهي ابنة الخمسة أعوام عندما شاركت في فيلم «ناس تجنن» عام 1980 وهو من بطولة ​جورج سيدهم​ و​سناء يونس.

وكانت ترك تدرس في معهد الباليه حيث عملت كراقصة باليه فترة قبل أن تحترف التمثيل وتترك الرقص نهائياً.

النقلة الحقيقية كانت في عام 1994 حينما قدمها يوسف شاهين في فيلم «المهاجر» وتوالت بعد ذلك أعمالها مع شاهين والذي اعتبرته لفترة كبيرة الأب الروحي لها حيث سمّت ابنها الأول «يوسف» على اسمه.

قررت حنان ارتداء الحجاب في عام 2006، لكنها استمرت في العمل الفني من خلال التليفزيون على وجه الخصوص، حيث قامت ببطولة مسلسلات: (أولاد الشوارع، هانم بنت باشا، نونة المأذونة، أخت تريز).

تزوجت الفنانة المعتزلة حنان ترك 5 مرات، وآخر زيجاتها هو رجل الأعمال محمود مالك، وأنجبت منه ابنتها مريم، ولا يزال زواجهما قائماً.

في عام 2012 قررت اعتزال العمل الفني.