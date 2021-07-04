ثورة طبية.. إجراء 5 عمليات «قسطرة مخية» بـ«سوهاج الجامعي»

شهدت وحدة جراحات الأوعية والقسطرة المخية التداخلية بمستشفى سوهاج الجامعي خلال الأسابيع الماضية إجراء جراحات ميكروسكوبية لـ5 حالات متتابعة لإغلاق تمددات شريانية منفجرة بالمخ بواسطة كلبس معدني.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس الجامعة، أن القسطرة المخية العلاجية ثورة طبية حقيقية تحققت من خلال الأشعة التداخلية للجهاز العصبي، وهي بديل لجراحة الرأس المفتوحة، التي كانت تعرض المريض للكثير من المخاطر، وتحتاج إلى دقة ومهارة في إجرائها، وهي تشبه إلى حد كبير قسطرة القلب حيث يتم الوصول إلى شرايين الدماغ الدقيقة من خلال فتحة صغيرة أعلى الفخذ لعلاج الأمراض التي تؤثر على شرايين المخ.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن المرضى الذين تم علاجهم وصلوا إلى المستشفى في حالة وعي غير كامل ويعانون من ضعف بأحد الأطراف والبعض الآخر يعاني من ضعف بالأعصاب المخية، نتيجة حدوث نزيف تحت آلام العنكبوتية إثر انفجار تمدد شرياني بالمخ.

وأصبح علاج التمددات الشريانية في المخ من خلال القسطرة المخية يتم عن طريق الدخول من فتحة لا تتعدى 2 مم أعلى شريان الفخذ ويتم استخدام أنابيب رفيعة غاية في الدقة يتم توجيهها حتى تصل إلى داخل التمددات الشريانية ويتم غلقه من الداخل، وبذلك يتم حماية التمددات الشريانية في المخ من النزيف.

وذكر الدكتور حمدي سعد، المدير التنفيذي للمستشفى، إن تلك الجراحات الميكروسكوبية تمت بالتعاون بين قسم جراحه المخ والأعصاب وقسم الأمراض العصبية والنفسية وأقسام العناية المركزة والتخدير، إذ إن التعاون بين الأقسام الثلاثة مهم للغاية حتى يحصل مريض التمددات الشريانية في المخ على أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وقال الدكتور مؤمن المأمون، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، إنه تم تركيب صمام مخي بريتوني لبعض الحالات، وذلك نتيجة استسقاء ثانوي بالمخ، ومن ثم تم إجراء جراحة ميكروسكوبية لإغلاق التمدد الشرياني المنفجر بواسطة كلبس معدني، وتم خروج بعض الحالات من المستشفى في حالة وعي كامل وتحسن في ضعف الأطراف، وبعض منهم في تحسن مستمر وما زالوا في المستشفي من أجل استكمال العلاج والمتابعة.

الفريق الطبي الذي اجري تلك الجراحات ضم كلا من الدكتور محمد أحمد عبد العال استاذ جراحات المخ و الاعصاب، الدكتور عابدين خير الله استاذ مساعد جراحات المخ والاعصاب، والدكتور وليد ابو زيد استاذ مساعد جراحات المخ و الاعصاب، والدكتور بهاء الدين غريب مدرس جراحات المخ و الاعصاب، الدكتور محمد عويش مدرس مساعد جراحات المخ و الاعصاب، الدكتور احمد الحلفاوي معيد، ومحمد قاسم طبيب مقيم ومن قسم التخدير الدكتور احمد شمروخ، والدكتور عبدالهادي نور الدين، والدكتور احمد نزهي، والاطباء المقيمين محمود عبد اللطيف، اسلام العسيري، محمود خلف، احمد عزمي،شريف قضابي، محمد يوسف، مها حامد محمد، آية محمد عطيفي، جهاد احمد علي، التمريض احمد جمال و احمد ماهر، احمد اشرف، سحر احمد، دينا وهبي، ايهاب ابوريه.