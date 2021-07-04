مصادر: اتجاه لتأجيل ثالث في قضية «إيفرجيفين»

قالت مصادر بهئية قناة السويس لـ«الدستور» إن فريقي الدفاع عن الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفين» وهيئة قناة السويس سيتقدمان بطلب لتأجيل جلسة اليوم الأحد المقرر أن تنعقد في الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، والتي تنظر الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار هاني علام، رئيس الدائرة الأولى، وعضوية كل من المستشارين محمد الطحاوي، وأحمد رياض، سكرتارية حامد أحمد السيد.

وأوضحت المصادر أن من المقرر طلب التأجيل لتكون المرة الثالثة على التوالي التى يطلبان فيها التأجيل لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين، وتوقيع عقود الاتفاق النهائية.

تعويض قناة السويس من السفينة الجانحة

وقالت مصادر في هيئة قناة السويس لـ«الدستور» إنَّ الهيئة توصلّت إلى «اتفاق مبدأي» مع الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفين» بشأن تعويض القناة عن الخسائر الناتجة عن جنوح السفينة في مارس الماضي.

وأضافت المصادر أنَّه بالإضافة إلى حصول قناة السويس على مبلغ مالي للتعويض ستحصل مصر والقناة على منح يابانية في مجالات متعددة وبرامج تأهيل على أحدث مستوى وخدمات لوجيستية وتبادل خبرات.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فمن المتوقع التوصل إلى الاتفاق النهائي بين الهيئة والشركة خلال يومين، ما يؤكد حرص القناة على الحفاظ على علاقتها مع عملائها.

وأشارت إلى أنّ من المقرر عقب التوصل للاتفاق النهائي والإعلان عنه وتوقيع عقد الاتفاق النهائي أن تغادر السفينة البنمية «إيفرجيفين» (المُتحفَّظ عليها في البحيرات المرة) للمجرى الملاحي لقناة السويس، ويرافقها قاطرتان وعلى متنها أفضل مرشدين بالهيئة في رحلتها التي تصل لـ10 ساعات لحين عبورها المجرى الملاحي وتستأنف رحلتها البحرية.