وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الثانوية العامة

تابع الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بجميع الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة الخمس

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الانتهاء من تجهيزات الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين بأفخم الأثاث وجميع المستلزمات لراحة الجميع، وتركيب بوابات تعقيم وإستمرار أعمال تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الإمتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بإرتداء الكمامة وتباعد المسافات وتخفيض عدد الطلاب داخل اللجان حفاظا على سلامة الجميع.

وأضاف جمال على تشكيل غرفة عمليات رئيسية لحظية وربطها بغرف العمليات الفرعية لمتابعة الإمتحانات لحظة بلحظة، وتذليل كافة العقبات لضمان سير الإمتحانات بأمان تام.

وأوضح وكيل وزاة التعليم، أن عدد الطلاب المشاركين في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 1805 موزعين على 27 مدرسة ثانوية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وأجرت الدكتورة حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، جولة تفقدية بمدرسة السلام الإبتدائية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بمرافقة الدكتور جمال حسن والدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة والسيد أحمد حسين مدير إدارة الداخلة التعليمية والسادة متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذبين للقيادة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وخلال الجولة أكدت الدكتورة حنان نائبة محافظ الإقليم، أنه وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فأنه جارى الإستعداد لإقامة جناح ملحق بالمدرسة لإستيعاب كثافة التلاميذ بالفصول وتقليل الأعداد، موجهة بضرورة توفير حجرات دراسية داخل المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد لإستيعاب كثافة الأعداد وذلك حتى يتم الانتهاء من العمل بإنشاء الجناح.

من جانبه وجه الدكتور جمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير للواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لدعمه اللامحدود لقطاع التعليم بالمحافظة وحرصه دائما على مصلحة ابنائنا الطلاب من إهتمام ودعم ومتابعة دائمة لكل ما يخص قطاع تعليم المحافظة.