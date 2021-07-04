الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رحلة خاصة لـ«السيناوي علي حسن» إلى الأقصر

الطفل السيناوي علي
الطفل السيناوي علي حسن

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلة سياحية توعوية لمدة أسبوع إلى مدينة الأقصر للطفل السيناوي علي حسن والذي فاز بجائزة وزارة السياحة والآثار يوم الاحتفال بالعيد الـ32 لاسترداد طابا، والتي منحتها له لمهارته في إلقاء الشعر خلال الاحتفال رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز العشرة أعوام.

جاءت هذه الرحلة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تشجيع المواهب الشابة من المصريين ورفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بمقومات مصر السياحية وحضارتها العريقة.

وأوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة أن الطفل علي حسن كان بصحبة أخته طوال الرحلة والتي شملت زيارة جميع المواقع السياحة والأثرية بمدينة الأقصر حيث زارا معابد الأقصر والكرنك وهابو والرامسيوم وحتشبسوت ومقابر وادي الملوك بالبر الغربي ومتحفي التحنيط والأقصر، كما قاما برحلة نيلية استمتعا خلالها بجمال الطبيعة الخلابة الخاصة بالاقصر.

وأضافت أن الطفل أعرب خلال الرحلة عن انبهاره بضخامة المعابد والتماثيل وجمال القطع الأثرية، كما تسأل عن قدرة وبراعة المصري القديم في نحتها، كما أعرب عن انبهاره بالمناظر الخلابة التي رسمت علي حوائط المقابر وتمنى لو استطاع أن يرسم مثلها ويصبح فنانًا مثل أجداده الفراعنة حيث أن هوايته الثانية هي الرسم إلى جانب إلقاء الشعر.

وحرص الطفل علي خلال الرحلة على التقاط الصور التذكارية له ولأخته في جميع المواقع والمتاحف التي زارها لتسجيل رحلتهم.

وخلال الرحلة وجه الطفل علي حسن الشكر إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي إتاحته الفرصة له ولأخته لزيارة مدينة الأقصر التي طالما حلم بزيارتها لمشاهدة ما بها من آثار فريدة ووعد بأن يروي لأصدقائه وأقاربه في أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء عن مدينة الأقصر وما بها من أماكن سياحية متميزة ومواقع أثرية متفردة وطبيعة خلابة.

1DA9F9BA-1BBF-41EE-8071-532C6BF82940
1DA9F9BA-1BBF-41EE-8071-532C6BF82940
AFF0C2A2-D2F6-44C2-BD77-395908C1CD19
AFF0C2A2-D2F6-44C2-BD77-395908C1CD19
D47FAD65-32F5-4AAF-8A93-D3B000F7AC5A
D47FAD65-32F5-4AAF-8A93-D3B000F7AC5A
رحلة توعوية للطفل سناوي بمدينة الأقصر لمهارته القاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

مصادر: التوصل لاتفاق مبدأي بين قناة السويس وشركة «السفينة الجانحة»

تفاصيل اختلاس 3 مسئولين بـ«المصرية لإنتاج الأمصال» كمية من «البي سي جي»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

التفاصيل الكاملة لوظائف شركة برج العرب للبترول بنظام الإعارة

بعد رفض الأبناء استلامها.. نقل سيدة تجلس بماسبيرو إلى دور رعاية

رطوبة مرتفعة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي: لا نريد المساس بسكان غزة لكن سنرد بقوة على أي عنف

إسرائيل ترسل طائرتين لإطفاء حرائق قبرص

انتخاب صالح العارورى رئيسًا لحماس بالضفة الغربية