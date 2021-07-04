مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفي وقت سابق .. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 122 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وقام أمس 90 مستوطنًا إسرائيليًا باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية فإن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأفاد مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بتحطيم المستوطنين أكثر من 30 شجرة زيتون جنوب شرق جالود تعود لمواطن فلسطيني.

وفي مايو الماضي، اندلعت اشتباكات جديدة في القدس، بعد ساعات فقط من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتظهر الشرطة الإسرائيلية، في تقرير نشرته وسائل الإعلام الدولية عن آخر أخبار المسجد الأقصى، وهي تطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، بينما قام المتظاهرون الفلسطينيون بإلقاء الحجارة بعدما اقتحموا ساحة المسجد، وتم اعتقال 16 شخصًا.

وأوضحت وسائل الإعلام - وفقًا لمسعفين فلسطينيين - أنه أصيب نحو 20 فلسطينيًا أصيبوا، وإن المواجهات خُمدت في غضون ساعة مع تراجع الشرطة الإسرائيلية إلى مواقعها.

وما جرى في المسجد الأقصى اليوم، يعد أول علامة آثار الخوف من انهيار الهدنة التي أدت إلى توقف العدوان الأخير على غزة، أمس الخميس، بعد ما يقرب من أسبوعين من الهجمات الذي خلفت مئات القتلى من بينهم أطفال ونساء.