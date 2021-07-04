«التضامن»: «حياة كريمة» تستهدف أكثر من 50 مليون مواطن

أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون المجتمع المدني، أنه تم اختيار 52 مركزا فى المرحلة الأولى لحياة كريمة والتى ستبدأ من يوليو الجاري، وفقا لدرجة الفقر، وتشمل القرى ذات نسب الفقر من 7٠% فيما أكثر، وهى القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

وأشار فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن المرحلة الثانية تضم القرى ذات نسب الفقر من 50- 70% وهى القرى الفقيرة التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، فى حين تضم المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر الأقل.

وأضاف أن موازنة وزارة التضامن للمشروع تبلع 5 مليارات و900 مليون جنيه مخصصة للتدخلات المجتمعية، وبالنسبة للمرحلة بأكملها من المتوقع أن ترتفع موازنتها إلى 200 مليار جنيه بإجمالى تكلفة قد تصل لحوالي 600 مليار جنيه للثلاث مراحل.

وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير القرى “حياة كريمة” مدته 3 سنوات العام الأول يبدأ من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022 ويشمل 52 مركزا و1413 قرية، وسيتم الانتهاء من كل المراحل عام 2024، ويستهدف المشروع أكثر من 50 أو 60 مليون مواطن فى الريف المصرى.

أما عن الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والمراكز المستهدفة، أشار إلى أن المشروع يستهدف الشباب القادر على العمل، والأيتام والأطفال، وكبار السن، والنساء المُعيلات والمطلقات، والأشخاص ذوي الهمم، والمتطوعين.



وأوضح أن أهم محاور المشروع هى رفع كفاءة المنازل، بناء أسقف، وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، بالاضافة إلى تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، كما يعمل على بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر طبية، وإطلاق قوافل طبية وتقديم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية سماعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات وغيرها.