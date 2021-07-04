يقترب من الانتهاء.. تعرف على موعد إطلاق ألبوم عمرو دياب الجديد

قارب الهضبة عمرو دياب على الانتهاء تماما من ألبومه الغنائي الجديد الذي ينتظره الجمهور، ضمن أعماله الدائمة التي يبهر بها الجمهور.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

واختار الهضبة عمرو دياب كافة أغاني ألبومه الجديد؛ بينما يفاضل بين عدد منها لاستبعاد البعض والاستقرار على الأغاني النهائية بعد أن اختار أكثر من 25 أغنية في الفترة الماضية لألبومه الجديد.

ويبحث الجمهور عن موعد إطلاق ألبوم الهضبة عمرو دياب، حيث اختار الهضبة أغسطس القادم أو أول سبتمبر لإطلاق الألبوم الجديد الذي يخرجه بطابع صيفي من خلال عدد من الأغنيات ذات الإيقاع السريع والراقص، كما يستعد لتصوير عدد من تلك الأغنيات ومن المقرر أن يطلقها على طريقة السينجل بواقع أغنية كل عدة أيام مثل ألبومه السابق.

وتعاون الهضبة في الألبوم الجديد مع نفس الوحوه التي يتعامل معها مثل المؤلف تامر حسين وعادل حقي وغيرهم من صناع أعماله الماضية كما ينضم الموزع أحمد عادل للقائمة الجديدة.

وخلال الساعات الماضية ظهر عمرو دياب بأحد الحفلات الخاصة، بأحد الفنادق الكبري مرتديًا "حلق" ذهبي، حيث تدوال الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عدد من الصور والفيديوهات لعمرو خلال الحفل، ولم تكن المرة الأولى التي يرتدى فيها الفنان عمرو دياب "الحلق الذهبي" فقد ظهر به خلال الإعلان الخاص بعطره الذي حمل اسمه، بالإضافة إلى ارتداؤه بكليب أغنية "وأنا معاك" الذي عرض في مارس الماضي.

وكان قد انتشر مؤخرًا أخبارا عن إصابة النجم عمرو دياب بوعكة صحية، نقل على أثرها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، الأمر الذي صعد به على عرش محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي ولكن جاء تواجده في حفل جديد لينفي كل تلك الشائعات